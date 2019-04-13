Вести Кремля. Сливки: Как Путин решил помочь Кубе. В РФ стреляют бревном вместо снарядов

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 6 апреля – построив демократию у себя, Путин решил помочь и Кубе. Но зачем после 32 миллиардов еще машин на несчастных полмиллиона долларов – неизвестно. Видимо, такой план. Стрельба пнями вместо обычных снарядов – весьма перспективна. Площадь лесов в России – 800-т миллионов гектаров, а это бесконечное количество снарядов для т-80.

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