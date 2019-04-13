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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Вести Кремля. Сливки: Как Путин решил помочь Кубе. В РФ стреляют бревном вместо снарядов

      Вести Кремля 3 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 6 апреля – построив демократию у себя, Путин решил помочь и Кубе. Но зачем после 32 миллиардов еще машин на несчастных полмиллиона долларов – неизвестно. Видимо, такой план. Стрельба пнями вместо обычных снарядов – весьма перспективна. Площадь лесов в России – 800-т миллионов гектаров, а это бесконечное количество снарядов для т-80.

      Также в выпуске: 

      Путин перепутал флаги Беларуси и Мадагаскара и профинансировал половину кандидатов на пост президента острова.

      Владимир Путин – один из самых одиноких политиков, но он может потирять еще одного товарища.

      Медведев всегда спит: на футболе, хоккее и на открытии олимпиады, потому что премьеру сняться поцелуи Сечина.

      Россияне открыли в своей стране десятки черных дыр.

      В России появилась странная цензура, вероятно, власть слишком комплексует из-за своих размеров.

      Российский сенатор убеждена, что занимаясь йогой люди думают о гомосексуальных сношениях.

       

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      Теги: Вести Кремля Владимир Путин Новости России Оружие Куба
      Источник: 24 канал
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