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      Вести Кремля. Сливки: Ленка "Зоркий Глаз" и украинские ракеты. Шамана в президенты

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      Вести Кремля. Сливки / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 3 января – россияне опять демонстрируют суперспособности. Космонавт Лена Серова с высоты 408 километров сумела увидеть взрывы снарядов на Донбассе, которые запускала именно украинская сторона. Недавно стало известно, что Путин ищет себе идеального преемника. По всем требованиям именно якутский шаман может лишить русский народ от страшного упыря.

      Также в выпуске:

      Русская православная церковь против шаурмы.

      Негде жить, поможет "пища духовная".

      Спайдермен с нетрадиционной ориентацией.

      Смотрите программу "Вести Кремля. Сливки" за 3 января 2020:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Вести Кремля Владимир Путин
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