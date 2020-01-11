Вести Кремля. Сливки: МЧС уберегло РПЦ от пожаров. Маленькие кораблики для маленького Пини

В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 11 января – россияне, которые имели похожую проблему в Сибири, не поехали спасать Австралию. Их МЧС разве что умеет РПЦ и Кирилла охранять от пожаров. Путин посетил выставку перспективного вооружения ВМФ России – правда, макетного.

Также в выпуске: Водкопровод имени Пини. Жиритино в стране крепостных. Президент Эстонии против подарков от РФ.