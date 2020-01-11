Вести Кремля. Сливки: МЧС уберегло РПЦ от пожаров. Маленькие кораблики для маленького Пини
В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 11 января – россияне, которые имели похожую проблему в Сибири, не поехали спасать Австралию. Их МЧС разве что умеет РПЦ и Кирилла охранять от пожаров. Путин посетил выставку перспективного вооружения ВМФ России – правда, макетного.
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Водкопровод имени Пини.
Жиритино в стране крепостных.
Президент Эстонии против подарков от РФ.
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