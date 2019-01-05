Вести Кремля. Сливки: Медведус сплятус. Дипломатический наркотрафик в России

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 5 января – Морфеус – бог сновидений из древнегреческой мифологии. Впрочем, в России его полностью заменил Медведус: он спит охотно при любых обстоятельствах. В Канаде легализовали марихуану, что вызвало дикое возмущение у российского МИД. Странно? Да нет. Просто бизнес.

Также в выпуске: Ужин Салаха с Кадыровым и альпийское нищенство Рамзанахматича. Кокаиновый король Марадона и победное поражение сборной России по футболу. Прорыв года: в России разрешили собирать грибы, ягоды, и – плоды боярышника.