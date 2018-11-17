Вести Кремля. Сливки. Мощи Путина в космосе. Инстаграм Кадырова
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 17.11 – российский космонавт Рыжиков для своего геройства сделал очень маленькую вещь, которая на самом деле на геройство похожа очень и очень слабо. Главное ограничение для РФ осталось в прошлом – Instagram разблокировал аккаунт Кадырова.
Также в выпуске:
Ледибой Путин.
Сколько россиян покупает контрафакт: шокирующие цифры.
Вице-премьер РФ и мудрости о нафте.
Настоящий верный друг Путина.
Аватары в космосе.
Дети РФ на нарах.
Геракл из Чечни.
Хайп вокруг Омского аэропорта.
Российское изгнание Адама и Евы.
Источник: 24 канал
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