Вести Кремля. Сливки. Мощи Путина в космосе. Инстаграм Кадырова

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 17.11 – российский космонавт Рыжиков для своего геройства сделал очень маленькую вещь, которая на самом деле на геройство похожа очень и очень слабо. Главное ограничение для РФ осталось в прошлом – Instagram разблокировал аккаунт Кадырова.

Также в выпуске: Ледибой Путин. Сколько россиян покупает контрафакт: шокирующие цифры. Вице-премьер РФ и мудрости о нафте. Настоящий верный друг Путина. Аватары в космосе. Дети РФ на нарах. Геракл из Чечни. Хайп вокруг Омского аэропорта. Российское изгнание Адама и Евы.