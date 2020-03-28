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      Вести Кремля. Сливки: Облизывания святынь во время коронавируса. Встреча Путина и почти больного

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      Вести Кремля. Сливки / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 28 марта – одни в пандемию коронавируса целуют иконы, несмотря на все запреты, другие приходят и ради хайпа облизывают святыни. В России ходила история, что больной излечился от коронавируса после встречи с Путиным. Однако потом выяснилось, что у больного просто не была подтверждена инфекция.

      Также в выпуске:

      Желтизна президента.

      РПЦ против коронавируса.

      Мука и молочко для Навального.

      Интервью с коронавирусом.

      Целительный интернет.

      Прямая дорога в рай.

      Коронация Путина откладывается.

      Стоит ли Пескову бояться коронавируса?

      Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 28 марта 2020

       

      Теги: Вести Кремля
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