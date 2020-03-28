Вести Кремля. Сливки: Облизывания святынь во время коронавируса. Встреча Путина и почти больного

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 28 марта – одни в пандемию коронавируса целуют иконы, несмотря на все запреты, другие приходят и ради хайпа облизывают святыни. В России ходила история, что больной излечился от коронавируса после встречи с Путиным. Однако потом выяснилось, что у больного просто не была подтверждена инфекция.

Также в выпуске: Желтизна президента. РПЦ против коронавируса. Мука и молочко для Навального. Интервью с коронавирусом. Целительный интернет. Прямая дорога в рай. Коронация Путина откладывается. Стоит ли Пескову бояться коронавируса? Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 28 марта 2020