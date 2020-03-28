Вести Кремля. Сливки: Облизывания святынь во время коронавируса. Встреча Путина и почти больного
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 28 марта – одни в пандемию коронавируса целуют иконы, несмотря на все запреты, другие приходят и ради хайпа облизывают святыни. В России ходила история, что больной излечился от коронавируса после встречи с Путиным. Однако потом выяснилось, что у больного просто не была подтверждена инфекция.
Также в выпуске:
Желтизна президента.
РПЦ против коронавируса.
Мука и молочко для Навального.
Интервью с коронавирусом.
Целительный интернет.
Прямая дорога в рай.
Коронация Путина откладывается.
Стоит ли Пескову бояться коронавируса?
Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 28 марта 2020
Читайте также
-
Вести Кремля. Сливки: Лукашенко и Ким Чен Ын против коронавируса. Коронация Путина в силесегодня , 17:57
-
Медиков кинули "голыми" на борьбу с врагом, – активистка о ситуации на Тернопольщинесегодня , 14:33
-
Министерство культуры может возглавить Светлана Долеско, – СМИсегодня , 16:47
-
Из-за коронавируса запрещен въезд в зону ООС: кто все же может попастьсегодня , 14:54
-
Село на Черниговщине объявили очагом вспышки COVID-19сегодня , 13:56
-
На Закарпатье горела Долина нарциссов: фотосегодня , 18:33