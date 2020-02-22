Вести Кремля. Сливки: Патриархи спасают Россию от геев. Гробница Путина

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 22 февраля – если бы ни Русская православная церковь – Россию давно бы накрыли гей-бомбы. Только патриархи своей борьбой сдерживают атаки и не дают прорваться в страну противникам традиционной семьи. В России строят космический центр, он и станет уголком Путина на склоне лет. Фараоны всегда начинали строить себе гробницу еще задолго до смерти.

Также в выпуске: Зачем россиянам зарплаты. Откровенное признание Путина. Двойники Путина против Ривза.