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      Вести Кремля. Сливки: Патриархи спасают Россию от геев. Гробница Путина
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      Вести Кремля. Сливки: Патриархи спасают Россию от геев. Гробница Путина

      Вести Кремля -

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 22 февраля – если бы ни Русская православная церковь – Россию давно бы накрыли гей-бомбы. Только патриархи своей борьбой сдерживают атаки и не дают прорваться в страну противникам традиционной семьи. В России строят космический центр, он и станет уголком Путина на склоне лет. Фараоны всегда начинали строить себе гробницу еще задолго до смерти.

      Также в выпуске:

      Зачем россиянам зарплаты.

      Откровенное признание Путина.

      Двойники Путина против Ривза.

      Захваченный Россией военный корабль "Черкассы" нашли в Севастополе: фотодоказательство
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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
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