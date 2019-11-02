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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги

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      Вести Кремля Сливки
      Вести Кремля Сливки / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 2 ноября – триллер "Джокер" уже собирает награды и возможно получит "Оскар". Но министр культуры России Владимир Мединский расказал, что ему не понравился фильм. Главная звезда российской эстрады Филипп Киркоров должен банкам миллионы рублей. И единственный шанс их отдать – это стать террористом.

      Также в выпуске:

      Путин будет бомбить Воронеж.

      Армия для школьников РФ.

      Медведева заслали в США.

      Киселев опять вешает лапшу на уши.

      Церковь спасает от всего.

      Смотрите программу "Вести Кремля. Сливки" за 2 ноября 2019:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля
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