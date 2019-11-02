Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 2 ноября – триллер "Джокер" уже собирает награды и возможно получит "Оскар". Но министр культуры России Владимир Мединский расказал, что ему не понравился фильм. Главная звезда российской эстрады Филипп Киркоров должен банкам миллионы рублей. И единственный шанс их отдать – это стать террористом.
Также в выпуске:
Путин будет бомбить Воронеж.
Армия для школьников РФ.
Медведева заслали в США.
Киселев опять вешает лапшу на уши.
Церковь спасает от всего.
Смотрите программу "Вести Кремля. Сливки" за 2 ноября 2019:
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