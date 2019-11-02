Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 2 ноября – триллер "Джокер" уже собирает награды и возможно получит "Оскар". Но министр культуры России Владимир Мединский расказал, что ему не понравился фильм. Главная звезда российской эстрады Филипп Киркоров должен банкам миллионы рублей. И единственный шанс их отдать – это стать террористом.

Также в выпуске: Путин будет бомбить Воронеж. Армия для школьников РФ. Медведева заслали в США. Киселев опять вешает лапшу на уши. Церковь спасает от всего. Смотрите программу "Вести Кремля. Сливки" за 2 ноября 2019: