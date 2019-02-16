Вести Кремля. Сливки: Путин живым из политики не уйдет. Террористическая карьера Путина

В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 16 февраля – Путин поехал в Казань и там рассказал, чем будет заниматься, когда завяжет с политикой – хочет попробовать себя в профессиональном хоккее, но не попробует, потому что живым из политики он не уйдет. Террористическую карьеру ВВП начал с подрыва домов в двухтысячных, потом прошелся по Чечне и Грузии, а тепер терроризирует Украину.

Также в выпуске:

Путин поехал в Казань и рассказал, чем будет заниматься, когда завяжет с политикой – хочет попробовать себя в профессиональном хоккее.

Во всем мире Путина знают как непобедимого супермена, но недавно он серьезно травмировал палец.

В Кемерово черный снег рисовали белой краской.

В России узнали сходство Гордеева с одним известным оратором – Гитлером.

Теперь российским пьяницам американская пинта будет за счастье.

Из машины в русской глубинке отвисла челюсть даже у самого Илона Маска.

Солдаты в России – это святое, но скульпторов не получилось поставить помпезный памятник армейцев.