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      Вести Кремля. Сливки: Путин живым из политики не уйдет. Террористическая карьера Путина

      Вести Кремля 111 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 16 февраля – Путин поехал в Казань и там рассказал, чем будет заниматься, когда завяжет с политикой – хочет попробовать себя в профессиональном хоккее, но не попробует, потому что живым из политики он не уйдет. Террористическую карьеру ВВП начал с подрыва домов в двухтысячных, потом прошелся по Чечне и Грузии, а тепер терроризирует Украину.

      Также в выпуске:

      Путин поехал в Казань и рассказал, чем будет заниматься, когда завяжет с политикой – хочет попробовать себя в профессиональном хоккее.

      Во всем мире Путина знают как непобедимого супермена, но недавно он серьезно травмировал палец.

      В Кемерово черный снег рисовали белой краской.

      В России узнали сходство Гордеева с одним известным оратором – Гитлером.

      Теперь российским пьяницам американская пинта будет за счастье.

      Из машины в русской глубинке отвисла челюсть даже у самого Илона Маска.

      Солдаты в России – это святое, но скульпторов не получилось поставить помпезный памятник армейцев.

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      Теги: Новости России Вести Кремля Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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