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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
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      Вести Кремля. Сливки: РФ вияснила, почему падают их ракеты. Алкоголизм Ким Чен Ына

      Вести Кремля 100

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 2 марта – во-первых, их плохо освящают. А во-вторых, что не менее важно, их нефартово называют – только женскими именами. Было бы получше, если бы ВВП правил не Россией, а Россом. Нидерландская таможня перехватила три тысячи ящиков русской водки для Ким Чен Ына.

      Также в выпуске:

      В РФ можно пенсионерам выдавать пенсии одной ручкой, сумма которой составляет более 11 000.

      Лазарева не хотят пускать на Евровидение, но ехать некому, но вместо него может поехать Путин.

      Шнуров будет нести культуру в массы на государственном уровне.

      Существует много рецептов бутербродов, но в РФ как всегда выделились, создав свой армейский бутерброд.

      В России неординарно отметили 23 февраля со стриптизершой.

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      Теги: Новости России Вести Кремля Ким Чен Ын
      Источник: 24 канал
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