Вести Кремля. Сливки: РФ вияснила, почему падают их ракеты. Алкоголизм Ким Чен Ына

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 2 марта – во-первых, их плохо освящают. А во-вторых, что не менее важно, их нефартово называют – только женскими именами. Было бы получше, если бы ВВП правил не Россией, а Россом. Нидерландская таможня перехватила три тысячи ящиков русской водки для Ким Чен Ына.

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