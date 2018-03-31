Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 31.03 – Россия стабильно входит в тройку крупнейших экспортеров оружия. Но уже очень скоро сможет занять первое место, правда с конца. В некоторых российских республиках, похоже, феодализм процветает. Потому что если твой сюзерен Рамзан Кадыров, то тебя никто задеть не может, даже если ты бандит.
Также в выпуске:
Ярость высланных дипломатов.
Нет символа – нет революции.
Любовь, весна, комсомол.
Батальоны русофобов.
Дорогие рисунки от "Роскосмоса".
Факап в Азербайджане.
Куриные инновации.
Побритые коммунисты.
Орденоносная Красная Шапочка.
Источник: 24 Канал
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