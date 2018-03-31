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Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова

Вести Кремля 178 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 31.03 – Россия стабильно входит в тройку крупнейших экспортеров оружия. Но уже очень скоро сможет занять первое место, правда с конца. В некоторых российских республиках, похоже, феодализм процветает. Потому что если твой сюзерен Рамзан Кадыров, то тебя никто задеть не может, даже если ты бандит.

Также в выпуске:

Ярость высланных дипломатов.

Нет символа – нет революции.

Любовь, весна, комсомол.

Батальоны русофобов.

Дорогие рисунки от "Роскосмоса".

Факап в Азербайджане.

Куриные инновации.

Побритые коммунисты.

Орденоносная Красная Шапочка.

Теги: Новости России Высылка российских дипломатов Рамзан Кадыров Владимир Путин Вести Кремля Выборы в России 2018
Источник: 24 Канал
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