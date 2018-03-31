Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 31.03 – Россия стабильно входит в тройку крупнейших экспортеров оружия. Но уже очень скоро сможет занять первое место, правда с конца. В некоторых российских республиках, похоже, феодализм процветает. Потому что если твой сюзерен Рамзан Кадыров, то тебя никто задеть не может, даже если ты бандит.

Также в выпуске: Ярость высланных дипломатов. Нет символа – нет революции. Любовь, весна, комсомол. Батальоны русофобов. Дорогие рисунки от "Роскосмоса". Факап в Азербайджане. Куриные инновации. Побритые коммунисты. Орденоносная Красная Шапочка.