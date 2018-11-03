Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 03.11 – Путин хочет взяться за очередной глобальный проект, с поправкой, для себя самого. В РФ предложили создать отдельные тюрьмы для террористов. Всего в России за несколько лет уничтожили 30 тысяч тонн санкционных продуктов, а почти 30 миллионов россиян недоедают.
Также в выпуске:
Почетный оленевод РФ.
Мединский на защите у Путина.
Зачем президентский фонд России отдал 55 миллионов для РПЦ.
Воспитатель хулиганов Кадыров.
Самое страшное – рэп-батлы!
Волшебный тендер.
Источник: 24 канал
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