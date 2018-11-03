Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 03.11 – Путин хочет взяться за очередной глобальный проект, с поправкой, для себя самого. В РФ предложили создать отдельные тюрьмы для террористов. Всего в России за несколько лет уничтожили 30 тысяч тонн санкционных продуктов, а почти 30 миллионов россиян недоедают.

Также в выпуске: Почетный оленевод РФ. Мединский на защите у Путина. Зачем президентский фонд России отдал 55 миллионов для РПЦ. Воспитатель хулиганов Кадыров. Самое страшное – рэп-батлы! Волшебный тендер.