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      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра

      Вести Кремля 99

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 03.11 – Путин хочет взяться за очередной глобальный проект, с поправкой, для себя самого. В РФ предложили создать отдельные тюрьмы для террористов. Всего в России за несколько лет уничтожили 30 тысяч тонн санкционных продуктов, а почти 30 миллионов россиян недоедают.

      Также в выпуске:

      Почетный оленевод РФ.

      Мединский на защите у Путина. 

      Зачем президентский фонд России отдал 55 миллионов для РПЦ.

      Воспитатель хулиганов Кадыров.

      Самое страшное – рэп-батлы!

      Волшебный тендер.

      Теги: Вести Кремля Владимир Путин Новости России
      Источник: 24 канал
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