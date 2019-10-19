Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 19 октября – Путин приехал в Саудовскую Аравию и привез в подарок сокола. Но тот перепугался и нагадил прямо в дворце. Бошировых и Петровых припоминаете? Чепигу с Мишкиным? Ну вот, один из них снова спалился.

Также в выпуске: Ким и его лошадь. Трамп – историк не очень. Поклонская в заложниках у Эрдогана. Навальный без крыши.