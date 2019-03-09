Вести Кремля. Сливки: Все проблемы из-за Америки. Русский интернет без западной ереси

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки. Часть 1" за 9 марта – в России уверены, что наибольшая их забота – это Америка. Поэтому если кому-то не нравится пенсионный возраст, налоги, их уничтожают под предлогом "продались врагу". Владимир Путин признал, что Россию могут отключить от сети. Поэтому он призвал немедленно заняться разработкой отдельных сегментов интернета.

Также в выпуске: Россия дала ответ Илону Маску. Дмитрий Медведев выставил себя дикарем в Люксембурге. В России торжественно открыли контейнеры для мусора. Политические предпочтения Зверева.