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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
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      Вести Кремля. Сливки: Все проблемы из-за Америки. Русский интернет без западной ереси

      Вести Кремля 13 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки. Часть 1" за 9 марта – в России уверены, что наибольшая их забота – это Америка. Поэтому если кому-то не нравится пенсионный возраст, налоги, их уничтожают под предлогом "продались врагу". Владимир Путин признал, что Россию могут отключить от сети. Поэтому он призвал немедленно заняться разработкой отдельных сегментов интернета.

      Также в выпуске:

      Россия дала ответ Илону Маску.

      Дмитрий Медведев выставил себя дикарем в Люксембурге.

      В России торжественно открыли контейнеры для мусора.

      Политические предпочтения Зверева.

      blog_ava
      Не стоит недооценивать Путина, – западные СМИ о цели Кремля на выборах в Украине
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      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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