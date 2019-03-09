Вести Кремля. Сливки: Все проблемы из-за Америки. Русский интернет без западной ереси
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки. Часть 1" за 9 марта – в России уверены, что наибольшая их забота – это Америка. Поэтому если кому-то не нравится пенсионный возраст, налоги, их уничтожают под предлогом "продались врагу". Владимир Путин признал, что Россию могут отключить от сети. Поэтому он призвал немедленно заняться разработкой отдельных сегментов интернета.
Также в выпуске:
Россия дала ответ Илону Маску.
Дмитрий Медведев выставил себя дикарем в Люксембурге.
В России торжественно открыли контейнеры для мусора.
Политические предпочтения Зверева.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии