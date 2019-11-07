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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ БЮДЖЕТ 2020
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      Вести Кремля: США уничтожает русское православие.Кадыров планирует убивать за оскорбления в сети
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ БЮДЖЕТ 2020

      Вести Кремля: США уничтожает русское православие.Кадыров планирует убивать за оскорбления в сети

      Вести Кремля 64 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 7 ноября – Лавров обвинил США в расколе православного мира. Ранее Кадыров требовал извиняться перед ним за оскорбления в интернете, а вот теперь предлагает "убивать, сажать, пугать".

      Также в выпуске:

      Путин заявил, что "пещерные русофобы" объявили войну "русскому языку".

      Армия – (не) содом.

      blog_ava
      Знаменитый исследователь войны рассказывает, что делать с Путиным и войной на Донбассе
      7 ноября
      4359
      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Рамзан Кадыров Новости России Вести Кремля
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