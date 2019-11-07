Вести Кремля: США уничтожает русское православие.Кадыров планирует убивать за оскорбления в сети
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 7 ноября – Лавров обвинил США в расколе православного мира. Ранее Кадыров требовал извиняться перед ним за оскорбления в интернете, а вот теперь предлагает "убивать, сажать, пугать".
Также в выпуске:
Путин заявил, что "пещерные русофобы" объявили войну "русскому языку".
Армия – (не) содом.
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