Вести Кремля: туалетная история Путина на нормандской встрече. Шаман готовит армию против Пыни
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" с 10 декабря – на нормандской встрече молодой и неопытный Зеленский на дипломатическом поле скрестил копья со старым и опытным х***ом. И пока все сосредоточились на итогах встречи, за кулисами саммита осталось много интересного. У шамана Саши – новое пришествие, но теперь он станет против Путина не один.
Также в выпуске:
Наталья Поклонская Ганди.
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