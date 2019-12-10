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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      24 Канал Программы Вести Кремля
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Вести Кремля: туалетная история Путина на нормандской встрече. Шаман готовит армию против Пыни

      Вести Кремля 58 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" с 10 декабря – на нормандской встрече молодой и неопытный Зеленский на дипломатическом поле скрестил копья со старым и опытным х***ом. И пока все сосредоточились на итогах встречи, за кулисами саммита осталось много интересного. У шамана Саши – новое пришествие, но теперь он станет против Путина не один.

      Также в выпуске:

      Наталья Поклонская Ганди.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
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