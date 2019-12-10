Вести Кремля: туалетная история Путина на нормандской встрече. Шаман готовит армию против Пыни

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" с 10 декабря – на нормандской встрече молодой и неопытный Зеленский на дипломатическом поле скрестил копья со старым и опытным х***ом. И пока все сосредоточились на итогах встречи, за кулисами саммита осталось много интересного. У шамана Саши – новое пришествие, но теперь он станет против Путина не один.

Также в выпуске: Наталья Поклонская Ганди.