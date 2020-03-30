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      Вести Кремля: В Чечне борются с коронавирусом из-под палки. Лукашенко заморозил вирус

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 30 марта – в Беларуси могут по четверть века не менять президента и не закрывать границ во время пандемии. В конце концов, какой в этом смысл, если все соседи закрыли въезд. В Чечне с COVID-19 решили драться палкой. Рамзан Кадыров может организовать даже отряд джедаев против коронавируса.

      Также в выпуске:

      День святого карантина.

       

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Вести Кремля
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