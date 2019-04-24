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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ
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      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России

      Вести Кремля 56 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 24 апреля – в России уже давно забыли, что такое демократические выборы, потому лезут в другие страны. После победы Владимира Зеленского на выборах на Урале начали выпускать монеты с его изображением. Ким Чен Ын приехал к Путину с собственным лимузином и охранниками, но вокзал Владивостока был к такому не готов.

      Также в выпуске:

      Как Навального выдала его дочь.

      Новая встреча Путина с мальчиками и роботами.

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      Теги: Владимир Зеленский Вести Кремля Ким Чен Ын
      Источник: 24 канал
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