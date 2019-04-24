Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 24 апреля – в России уже давно забыли, что такое демократические выборы, потому лезут в другие страны. После победы Владимира Зеленского на выборах на Урале начали выпускать монеты с его изображением. Ким Чен Ын приехал к Путину с собственным лимузином и охранниками, но вокзал Владивостока был к такому не готов.

Также в выпуске: Как Навального выдала его дочь. Новая встреча Путина с мальчиками и роботами.

Источник: 24 канал