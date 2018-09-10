Вести Кремля. Валя-полстакана породнилась с Ынами. Пиня не смог пройти умную урну.
В выпуске программы "Вести Кремля" за 10.09 – парад к 70-летию создания КНДР должен был стать чем-то мегаграндиозным. Но не стал. Из-за вороны из Шепетовки. Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы ноунеймов. Так что никакого чуда не произошло. Единственная загадка по голосованию в отношении городского главы столицы России остается в том, почему машины восстали против выбора Путина.
Также в выпуске:
Как заткнуть ненужного эксперта. Рецепт от РБК.
Коммандос Вольфович.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии