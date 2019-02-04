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      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
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      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Вести Кремля. Жизнь в РФ без допинга. Как россияне борются с провалами

      Вести Кремля 62 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 4 февраля – В России не представляют свою жизнь без допинга – Ларов перестанет выдавать перлы, а Шойгу не будет конструировать танки. В РФ придумали как бороться с проблемами – бедных россиян закидают богатыми, а пьяниц – фитоняшками.

      Также в выпуске:

      "День сурка" по-российски.

      Теги: Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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