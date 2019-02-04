Вести Кремля. Жизнь в РФ без допинга. Как россияне борются с провалами

В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 4 февраля – В России не представляют свою жизнь без допинга – Ларов перестанет выдавать перлы, а Шойгу не будет конструировать танки. В РФ придумали как бороться с проблемами – бедных россиян закидают богатыми, а пьяниц – фитоняшками.

Также в выпуске: "День сурка" по-российски.