Вести Кремля. Жизнь в РФ без допинга. Как россияне борются с провалами
В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 4 февраля – В России не представляют свою жизнь без допинга – Ларов перестанет выдавать перлы, а Шойгу не будет конструировать танки. В РФ придумали как бороться с проблемами – бедных россиян закидают богатыми, а пьяниц – фитоняшками.
Также в выпуске:
"День сурка" по-российски.
Источник: 24 канал
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