Вести Кремля.Сливки: В тюрьмах РФ людей, как в Черногории населения. Статусная вещь обувь
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 6 апреля – общее количество российских заключенных в 2018 году составляло свыше 602 тысячи, что больше, чем где угодно в Европе. Суммы на них выделяются сопоставимые с бюджетом Черногории. Треть российских семей оказалась без денег для покупки обуви.
Также в выпуске:
Российский самолет на запасном аэродроме.
Эксклюзивная куртка Путина.
Российская версия Toyota Land Cruiser Prado.
Источник: 24 канал
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