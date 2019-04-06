Вести Кремля.Сливки: В тюрьмах РФ людей, как в Черногории населения. Статусная вещь обувь

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 6 апреля – общее количество российских заключенных в 2018 году составляло свыше 602 тысячи, что больше, чем где угодно в Европе. Суммы на них выделяются сопоставимые с бюджетом Черногории. Треть российских семей оказалась без денег для покупки обуви.

Также в выпуске: Российский самолет на запасном аэродроме. Эксклюзивная куртка Путина. Российская версия Toyota Land Cruiser Prado.

Источник: 24 канал