Вести Кремля. Сливки: Беспилотник под стать Путину. Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 10 августа – Трамп поставил крест на сделке по ликвидации ракет средней и малой дальности. Теперь никто не мешает Пине клепать столько ядерных бомбочек, сколько он захочет. Но бомбочки – это вчерашний день. Патриарх Кирилл попросил всех россиян жить скромнее. В ответ россияне пожелали Кириллу, мягко говоря, того же.
Также в выпуске:
Вся надежда на Квентина.
Холодная война.
Если болячка в голове – нужно пить йод.
Защитить чебурнет.
Лебединая песня.
Видео "Вести Кремля. Сливки" за 10 августа 2019
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
В Херсоне обыскали судно, которое возило топливо флота России в Крым: что известносегодня , 23:56
-
Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москвесегодня , 23:43
-
Им меня не сломать: трогательное письмо политзаключенного Бекирова к крымским татарамсегодня , 21:58
Комментарии