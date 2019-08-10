Вести Кремля. Сливки: Беспилотник под стать Путину. Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 10 августа – Трамп поставил крест на сделке по ликвидации ракет средней и малой дальности. Теперь никто не мешает Пине клепать столько ядерных бомбочек, сколько он захочет. Но бомбочки – это вчерашний день. Патриарх Кирилл попросил всех россиян жить скромнее. В ответ россияне пожелали Кириллу, мягко говоря, того же.

Также в выпуске: Вся надежда на Квентина. Холодная война. Если болячка в голове – нужно пить йод. Защитить чебурнет. Лебединая песня. Видео "Вести Кремля. Сливки" за 10 августа 2019