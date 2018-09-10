Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 08.09 – мало было Путина в ТВ, теперь о нем запускают еженедельную передачу. Россия начала искать пути для сближения из Западом, обучающие приемами миролюбия будущих дипломатов.
Также в выпуске:
Игра в наперстки от РПЦ.
Баталии светил небесных.
День перевернутого календаря.
Похорон "Барселоны".
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии