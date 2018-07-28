Вести Кремля. Сливки. Новая любовь Путина. Звездная миссия робота РФ
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 28.07 – политики любят покупать электорат продуктами, но уже совсем скоро в мировой истории может быть прецедент, когда политик выиграет выборы в чужой стране. Для русского робота Федора придумали главную звездную миссию – чистить туалеты в космосе.
Также в выпуске:
Автограф диктатора.
Летняя олимпиада Владимира Путина.
Автомобили россиянам действительно не нужны.
Детский гений Рогозина.
Рок против войны.
Источник: 24 канал
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