Вести Кремля. Сливки. Новая любовь Путина. Звездная миссия робота РФ

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 28.07 – политики любят покупать электорат продуктами, но уже совсем скоро в мировой истории может быть прецедент, когда политик выиграет выборы в чужой стране. Для русского робота Федора придумали главную звездную миссию – чистить туалеты в космосе.

Также в выпуске: Автограф диктатора. Летняя олимпиада Владимира Путина. Автомобили россиянам действительно не нужны. Детский гений Рогозина. Рок против войны.