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ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вести Кремля. Сливки. Новая любовь Путина. Звездная миссия робота РФ

Вести Кремля 168 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 28.07 – политики любят покупать электорат продуктами, но уже совсем скоро в мировой истории может быть прецедент, когда политик выиграет выборы в чужой стране. Для русского робота Федора придумали главную звездную миссию – чистить туалеты в космосе.

Также в выпуске:

Автограф диктатора.

Летняя олимпиада Владимира Путина.

Автомобили россиянам действительно не нужны.

Детский гений Рогозина.

Рок против войны.

Теги: Новости России Вести Кремля Владимир Путин
Источник: 24 канал
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