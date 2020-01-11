Вести Кремля. Сливки: Путин открыл водкапровод. Президент Эстонии не приняла от Пыни подарок
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 11 января – президенты России и Турции запустили в эксплуатацию новый трубопровод. В один миг забылся и сбитый российский самолет, и раздавленные тракторами турецкие помидоры. Остались только мир, дружба и жвачка. Президент Эстонии праздновала свой день рождения. Путин не придумал ничего получше, чем подарить ей шампанское. Из оккупированного ним Крыма.
Также в выпуске:
Маленькому командиру – маленькие корабли.
При пожаре звоните РПЦ.
Страшный суд.
Смотрите полный выпуск програмы "Вести Кремля. Сливки" за 11 января 2020:
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