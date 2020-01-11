Вести Кремля. Сливки: Путин открыл водкапровод. Президент Эстонии не приняла от Пыни подарок

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 11 января – президенты России и Турции запустили в эксплуатацию новый трубопровод. В один миг забылся и сбитый российский самолет, и раздавленные тракторами турецкие помидоры. Остались только мир, дружба и жвачка. Президент Эстонии праздновала свой день рождения. Путин не придумал ничего получше, чем подарить ей шампанское. Из оккупированного ним Крыма.

Также в выпуске: Маленькому командиру – маленькие корабли. При пожаре звоните РПЦ. Страшный суд. Смотрите полный выпуск програмы "Вести Кремля. Сливки" за 11 января 2020: