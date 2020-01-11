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      Вести Кремля. Сливки: Путин открыл водкапровод. Президент Эстонии не приняла от Пыни подарок

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      Вести Кремля. Сливки / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 11 января – президенты России и Турции запустили в эксплуатацию новый трубопровод. В один миг забылся и сбитый российский самолет, и раздавленные тракторами турецкие помидоры. Остались только мир, дружба и жвачка. Президент Эстонии праздновала свой день рождения. Путин не придумал ничего получше, чем подарить ей шампанское. Из оккупированного ним Крыма.

      Также в выпуске:

      Маленькому командиру – маленькие корабли.

      При пожаре звоните РПЦ.

      Страшный суд.

      Смотрите полный выпуск програмы "Вести Кремля. Сливки" за 11 января 2020:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля Владимир Путин Новости России
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