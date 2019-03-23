Вести Кремля. Сливки: Путин заговорил на украинском. Размер в РФ имеет значение
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 23 марта – Владимир Путин ошарашил публику в оккупированном Крыму, когда заговорил там по-украински. Скорее всего, президента РФ просто покусали Николай Азаров. Лишь вторую из университетской молодости Путина Александру Бастрыкину можно поручить расследовать дела особой государственной важности. Такие как, например, размер.
Также в выпуске:
В России к потенциальной военной службы готовятся всю жизнь.
Чиновники РФ без дорогих авто.
Медведев будет делать людей счастливыми.
Заявление футболиста Погребняка.
Украденное счастье от Тимати.
Источник: 24 канал
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