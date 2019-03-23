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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      Вести Кремля. Сливки: Путин заговорил на украинском. Размер в РФ имеет значение

      Вести Кремля 74 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 23 марта – Владимир Путин ошарашил публику в оккупированном Крыму, когда заговорил там по-украински. Скорее всего, президента РФ просто покусали Николай Азаров. Лишь вторую из университетской молодости Путина Александру Бастрыкину можно поручить расследовать дела особой государственной важности. Такие как, например, размер.

      Также в выпуске:

      В России к потенциальной военной службы готовятся всю жизнь.

      Чиновники РФ без дорогих авто.

      Медведев будет делать людей счастливыми.

      Заявление футболиста Погребняка.

      Украденное счастье от Тимати.

      blog_ava
      В марте Украину накроют мощные магнитные бури
      сегодня
      10416
      Теги: Вести Кремля Новости России Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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