Вести. UA: Магические артефакты Лавры. Новая политсила от Супрун
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 11 января – никто не знает, что за предметы загадочно исчезли из музейных фондов Печерской лавры. Поэтому стоит проинформировать не только правоохранителей, но и Ватикан, орден тамплиеров и охотников за привидениями. Ульяна Супрун поделилась с украинцами важными советами, среди которых – лозунг, который может стать толчком для создания новой политсилы.
Также в выпуске:
Лапша на уши от российских телеканалов.
Универсальная система подсчета голосов.
Источник: 24 канал
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