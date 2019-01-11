Вести. UA: Магические артефакты Лавры. Новая политсила от Супрун

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 11 января – никто не знает, что за предметы загадочно исчезли из музейных фондов Печерской лавры. Поэтому стоит проинформировать не только правоохранителей, но и Ватикан, орден тамплиеров и охотников за привидениями. Ульяна Супрун поделилась с украинцами важными советами, среди которых – лозунг, который может стать толчком для создания новой политсилы.

Также в выпуске: Лапша на уши от российских телеканалов. Универсальная система подсчета голосов.