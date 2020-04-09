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      Вести. UA: Оратор из Усика хуже, чем боксер. Женская хитрость Венедиктовой

      Вести.UA - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 9 апреля – впервые в истории Офис генпрокурора Украины возглавляет женщина. Руслана Рябошапку на этом посту заменила Ирина Венедиктова, которая до этого руководила ГБР. Впрочем, пол на профессионализм и добропорядочность не влияют. Усик не считает нужным соблюдать меры безопасности во время карантина. На такую идею боксера натолкнул Лукашенко.

      Также в выпуске:

      Как украинцы относятся к разблокированию российских соцсетей – детали в цифрах.

      Депутаты успевают все.

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Ирина Венедиктова Вести.UA
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