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      Вести. UA: Провальный мастер-класс от "Слуги народа". Дочь Добкина хочет в политику

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      Вести. UA
      Вести. UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести. RU" за 19 августа– депутат от "Слуга народа" Бужанский назвал журналистку "Нового времени" тупой овцой. Возможно их так учили на курсах в Трускавце - они напоминали советские фильмы. Дочь Добкина сказала в Instagram, что планирует идти в политику. А так как в описании ее страницы есть слово "дилер", не трудно догадаться, что она сочетает лучшие качества родителей

      Также в выпуске:

      Жена Нетаньяху выбросила кусок украинского каравая, которым ее угостили, но не ищите зрады, возможно все ради фигуры.

      Бальзам на душу от Портнова.

      Смотрите видео "Вести.UA" за 19 августа 2019:

      blog_ava
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      Теги: Слуга народа Новости Украины Михаил Добкин Вести.UA
      Источник: 24 канал
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