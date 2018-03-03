Вести. UA. Жир. Украинский след в российских наркотиках. Темные времена Порошенко
Вести.UA 21:45, 3 марта 1161 Читати новину українською
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 03.03 – как известно, главный враг и вредитель России – американский президент. Но оказывается, он в своих злых намерениях не единственный. По мнению российских чиновников, его верные приспешники – это украинцы. "Темные Времена" – шестикратный номинант на Оскар, лента о жизни Уинстона Черчилля. Но теперь "темные времена" наступили и для Порошенко
Также в выпуске:
Арсен Аваков планирует стать настоящим итальянцем.
Украинский "Шрек" становится ближе к детям.
Главный экс-фискал нуждается.
Новая поп-звезда украинской политики.
Ленинопад по-криворожски: как "декоммунизировали" город.
Источник: 24 Канал
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