Вести. UA. Жир. Украинский след в российских наркотиках. Темные времена Порошенко

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 03.03 – как известно, главный враг и вредитель России – американский президент. Но оказывается, он в своих злых намерениях не единственный. По мнению российских чиновников, его верные приспешники – это украинцы. "Темные Времена" – шестикратный номинант на Оскар, лента о жизни Уинстона Черчилля. Но теперь "темные времена" наступили и для Порошенко

Также в выпуске: Арсен Аваков планирует стать настоящим итальянцем. Украинский "Шрек" становится ближе к детям. Главный экс-фискал нуждается. Новая поп-звезда украинской политики. Ленинопад по-криворожски: как "декоммунизировали" город.