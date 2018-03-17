Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 12.03 – нардеп Надежда Савченко решила работать так, как и подобает военному человеку. Да и лишнего веса она не набирала – это просто пояс шахида. Если планы нынешней украинской власти воплотятся в жизнь, то вертолет Януковича может показаться детским лепетом.

Также в выпуске: Первая леди пересказывала стихотворение Шевченко своими словами. В Украине может увеличиться количество авторов гимна Украины.



Юлия Тимошенко – умелый игрок на страхах избирателей.



Радикальный успех Олега Ляшко.