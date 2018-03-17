Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вести.UA 17:51, сегодня 203 Читати новину українською
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 12.03 – нардеп Надежда Савченко решила работать так, как и подобает военному человеку. Да и лишнего веса она не набирала – это просто пояс шахида. Если планы нынешней украинской власти воплотятся в жизнь, то вертолет Януковича может показаться детским лепетом.
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Источник: 24 Канал
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