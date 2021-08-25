О других курьезных событиях, которые произошли в Украине в среду, 25 августа – узнайте в программе.
Важно В России задержали активистов за пикеты ко Дню Независимости Украины
Вилкул снова будет руководить городом
Еще недавно бывший мэр Кривого Рога, депутат горсовета Юрий Вилкул публиковал видеообращение, в котором отказался от управления городом. Но уже 25 августа он снова стал мэром.
К теме Экс-мэр Вилкул возглавил горсовет Кривого Рога вместо погибшего Павлова
Кива страдает из-за Дня Независимости
Пока украинцы праздновали День Независимости, нардеп от "Оппозиционного блока – За жизнь" Илья Кива страдал и тосковал. В своем телеграме он заявил, что не празднует смерть, голод, нищету и беззаконие.
Выпуск программы "Вести.UA" за 25 августа: смотрите видео