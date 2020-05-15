Вести.UA: Секретное оружие "Зе-команды". Сказки Лукаш про ненавистных украинцев

В выпуске программы "Вести.UA" 15 мая – последний год украинская политическая жизнь полна сюрпризов и неожиданностей. Вот и сейчас – в Офисе Президента намекают, что для битвы за Киев они готовят секретное оружие. К счастью, 6 лет уже почти не слышно бредятины, которую рассказывали в свое время "регионалы" украинцам. Но тут неожиданно появилась Елена Лукаш и снова взялась за сказочность.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Порошенко возвращается в большую политику.