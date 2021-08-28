Вести.UA. Жир: Виктор Медведчук пытается косплеить Кобзона

Пророссийский нардеп от "Оппозиционного блока – За жизнь" Виктор Медведчук сменил прическу. Возможно, так он хочет почтить годовщину смерти российского певца Иосифа Кобзона, которая будет уже 30 августа.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине за неделю – узнавайте в программе.

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Российские пропагандисты раскритиковали парад

Украина провела на День Независимости парад. Российская пропагандистка Ольга Скабеева не сдержалась и начала критиковать его. Больше всего ей не понравилось то, что на параде присутствовали военные США.

В Кремле тоже "бомбануло"

После праздника "бомбануло" и в самом Кремле, в частности у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он начал критиковать и День Государственности, который будут отмечать 28 июля – в День крещения Руси.

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Кива страдает на День Независимости

Не все украинцы были настроены праздновать День Независимости. В частности одиозный депутат Илья Кива решил, что это день, когда надо страдать и грустить. Также ему не понравилось, что над столицей пролетел самый большой самолет "Мрия".

Почему в асфальт закопали антиковидный фонд

Украинские богатыри установили рекорд по перетягиванию крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия".

У народного депутата Елены Шуляк спросили о распределении денег для плательщиков налогов, в частности почему в асфальт закопали антиковидный фонд. Она же ответила: "К сожалению, важная работа по медицинскому оснащению была не такой эффективной, как работа "Укравтодора".

Вилкул – снова мэр Кривого Рога

Юрий Вилкул был много лет мэром, а потом сказал, что быть на кресле ему уже не позволяет здоровье. Но недавно оно у него неожиданно улучшилось и он снова будет исполнять обязанности городского главы.

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Санкции против пророссийского издания

После того, как Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против пророссийского издания "Страна.юа", оно быстро сменилось на русский домен, но это не помогло. Интернет-провайдеры начали блокировать Strana.news. Нестор Шуфрич раскритиковал такое решение и назвал его наступлением на свободу.

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Полный выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 28 августа 2021 года: смотрите видео