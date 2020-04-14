Вести.UA: "Бессмертный полк" на балконах. Новая схема подкупа от ОПЗЖ
В выпуске программы "Вести.UA" за 14 апреля – у мэра Харькова на многие вещи есть свой взгляд. Это и своеобразное чувство юмора, а также борьба с коронавирусом. Теперь Кернес пытается проводить массовые акции во время карантина. Ранее товаром №1 для подкупа избирателя была гречка. Но украинцы закупили ее достаточно, поэтому так теперь симпатии не завоюешь. И это, похоже, прекрасно поняли в ОПЗЖ.
Также в выпуске:
Что украинцы думают о продлении карантина: детали в цифрах.
Филарета ждут в суде.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 14:36 Новости о коронавирусе 14 апреля: рынки снова закрывают, на лето не советуют планировать поездки
сегодня , 16:27 Как покрасить пасхальные яйца: 9 идей для окрашивания натуральными красителями
сегодня , 18:57 Коронавирус в оккупированном Крыму: количество больных возросло до 40 человек
сегодня , 18:23 Пожар в Чернобыле удалось потушить, но есть очаги тления: как выглядит зона отчуждения – фото
Выбор редакции
-
Валерий Шайтанов: биография и факты о задержанном генерал-майоресегодня , 18:38
-
Масштабный пожар на Житомирщине ликвидировали: есть пострадавшиесегодня , 15:25
-
Польша постепенно начнет выходить из карантина 19 апрелясегодня , 13:41
-
Кто пойдет в церковь – не заболеет, – депутат призывает идти в храмы, несмотря на карантинсегодня , 15:12
-
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 16 апреля, – "Слуга народа"сегодня , 18:38
-
СБУ задержала генерал-майора Шайтанова, который работал на ФСБ: в чем его подозреваютсегодня , 13:58
Предложения партнеров
Комментарии