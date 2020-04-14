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      Вести.UA: "Бессмертный полк" на балконах. Новая схема подкупа от ОПЗЖ

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      Вести.UA / 24 канал

      В выпуске программы "Вести.UA" за 14 апреля – у мэра Харькова на многие вещи есть свой взгляд. Это и своеобразное чувство юмора, а также борьба с коронавирусом. Теперь Кернес пытается проводить массовые акции во время карантина. Ранее товаром №1 для подкупа избирателя была гречка. Но украинцы закупили ее достаточно, поэтому так теперь симпатии не завоюешь. И это, похоже, прекрасно поняли в ОПЗЖ.

      Также в выпуске:

      Что украинцы думают о продлении карантина: детали в цифрах.

      Филарета ждут в суде.

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Оппозиционная платформа – За жизнь День Победы Новости Харькова Вести.UA
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