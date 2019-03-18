Вести.UA: Что общего у кумы Путина и курицы. Бойко придумал, как угодить народу
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 18 марта – кума Путина Оксана Марченко взялась обсуждать языковой вопрос в соцсетях. По ее мнению, без русского языка Украину ждет крах. Украинцы часто жалуются, что от политиков никакой пользы. Но Бойко решил послужить народу и придумал феерический план возвращения Крыма.
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Источник: 24 канал
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