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      Вести.UA: Что общего у кумы Путина и курицы. Бойко придумал, как угодить народу

      Вести.UA 103 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 18 марта – кума Путина Оксана Марченко взялась обсуждать языковой вопрос в соцсетях. По ее мнению, без русского языка Украину ждет крах. Украинцы часто жалуются, что от политиков никакой пользы. Но Бойко решил послужить народу и придумал феерический план возвращения Крыма.

      Также в выпуске:

      Как Кива уничтожает законы логики.

      Вилкул переквалифицировался в фотографы.

       

       

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      Теги: Юрий Бойко Новости Украины Вести.UA Оксана Марченко
      Источник: 24 канал
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