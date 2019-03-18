Вести.UA: Что общего у кумы Путина и курицы. Бойко придумал, как угодить народу

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 18 марта – кума Путина Оксана Марченко взялась обсуждать языковой вопрос в соцсетях. По ее мнению, без русского языка Украину ждет крах. Украинцы часто жалуются, что от политиков никакой пользы. Но Бойко решил послужить народу и придумал феерический план возвращения Крыма.

Также в выпуске: Как Кива уничтожает законы логики. Вилкул переквалифицировался в фотографы.