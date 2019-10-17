Вести.UA: Гладковский и его неудачная попытка побега. В Офисе Зеленского не знают географии
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 17 октября – фигурант громкого расследования о коррупции в Укроборонпроме Олег Гладковский решил, что запахло жареным, собрал чемоданы и пытался сбежать из страны. Но что-то пошло не так. На днях президент с рабочим визитом посетил то ли Латвию, то ли Литву. Разобраться с этим не так уж и легко. Особенно, когда не знаешь географию.
Также в выпуске:
Кернес назвал депутата "змеем легкого поведения".
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
50 дней в Раде: "слуги народа" начинают морально готовиться к перевыборамсегодня , 20:00
-
Противодействие влиянию России: Рада создала ВСК, которая займется NewsOne, 112 Украина и ZiKсегодня , 19:57
-
Какие последствия будет иметь решение ЕСПЧ по люстрированным чиновникам времен Януковичасегодня , 19:06
Комментарии