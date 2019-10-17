Вести.UA: Гладковский и его неудачная попытка побега. В Офисе Зеленского не знают географии

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 17 октября – фигурант громкого расследования о коррупции в Укроборонпроме Олег Гладковский решил, что запахло жареным, собрал чемоданы и пытался сбежать из страны. Но что-то пошло не так. На днях президент с рабочим визитом посетил то ли Латвию, то ли Литву. Разобраться с этим не так уж и легко. Особенно, когда не знаешь географию.

Также в выпуске: Кернес назвал депутата "змеем легкого поведения".