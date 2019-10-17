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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Вести.UA: Гладковский и его неудачная попытка побега. В Офисе Зеленского не знают географии

      Вести.UA 119 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 17 октября – фигурант громкого расследования о коррупции в Укроборонпроме Олег Гладковский решил, что запахло жареным, собрал чемоданы и пытался сбежать из страны. Но что-то пошло не так. На днях президент с рабочим визитом посетил то ли Латвию, то ли Литву. Разобраться с этим не так уж и легко. Особенно, когда не знаешь географию.

      Также в выпуске:

      Кернес назвал депутата "змеем легкого поведения".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Олег Гладковский Владимир Зеленский Вести.UA
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