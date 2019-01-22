Вести.UA: Как Гриценко собирает деньги на предвыборную агитацию. Радикальные наказания от Ляшко
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 22 января – за 2016 год Анатолий Гриценко получил зарплат и пенсий почти на 300 тысяч гривен. Однако, после регистрации в президенты Украины оказалось, что денег не хватает. Вот и приходится брать деньги из воздуха и просить у богатых украинцев. С 1997 года в Украине отменили смертную казнь. Однако радикалы хотят радикальных наказаний.
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Источник: 24 канал
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