Вести.UA: Как Гриценко собирает деньги на предвыборную агитацию. Радикальные наказания от Ляшко

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 22 января – за 2016 год Анатолий Гриценко получил зарплат и пенсий почти на 300 тысяч гривен. Однако, после регистрации в президенты Украины оказалось, что денег не хватает. Вот и приходится брать деньги из воздуха и просить у богатых украинцев. С 1997 года в Украине отменили смертную казнь. Однако радикалы хотят радикальных наказаний.

Также в выпуске: Почему Вилкул идет в президенты. Красноречивый Виталий Кличко в Давосе.