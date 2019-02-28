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      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Вести.UA: Как завхоз в ВР заработал на Lexus. Эпидемия хитрости у коррупционеров.

      Вести.UA 13 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 28 февраля – под Верховной Радой на днях оказался новенький Lexus, стоимостью минимум 80 тысяч евро. Однако принадлежит он не нардепам и даже не президенту, а обычному завхозу ВР. НАБУ – самый страшный орган в Украине. Ведь именно после расследований антикоррупционного бюро у украинских чиновников появляются неизлечимые болезни. Они переходят в эпидемии.

      Также в выпуске:

      Вилкул агитирует за MARUV.

      Матерный Кернес.

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      Теги: Новости политики Вести.UA
      Источник: 24 канал
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