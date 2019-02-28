Вести.UA: Как завхоз в ВР заработал на Lexus. Эпидемия хитрости у коррупционеров.

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 28 февраля – под Верховной Радой на днях оказался новенький Lexus, стоимостью минимум 80 тысяч евро. Однако принадлежит он не нардепам и даже не президенту, а обычному завхозу ВР. НАБУ – самый страшный орган в Украине. Ведь именно после расследований антикоррупционного бюро у украинских чиновников появляются неизлечимые болезни. Они переходят в эпидемии.

Также в выпуске: Вилкул агитирует за MARUV. Матерный Кернес.