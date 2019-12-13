Вести.UA: Как Зеленский будет бороться с митингами. Российские пропагандисты приехали в Украину
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 13 декабря – Зеленский пожаловался, что из-за митингующих на Банковой ему трудно работать. Поэтому он решил установить там каток. Во время саммита в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских пропагандистов в гости. А они взяли и приехали.
Также в выпуске:
Малюська жалуется на малюсенькую зарплату.
Смотрите полний выпуск "Вести.UA" за 13 декабря 2019:
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