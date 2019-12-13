22:11
13 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грета Тунберг подожгла российский "Адмирал". Римская статуя Путина
      Вєсті Кремля
      01:00, сегодня
      Вести.UA: Как Зеленский будет бороться с митингами. Российские пропагандисты приехали в Украину
      Вєсті.UA
      20:41, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Вести.UA
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Вести.UA: Как Зеленский будет бороться с митингами. Российские пропагандисты приехали в Украину

      118 Читати новину українською
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 13 декабря – Зеленский пожаловался, что из-за митингующих на Банковой ему трудно работать. Поэтому он решил установить там каток. Во время саммита в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских пропагандистов в гости. А они взяли и приехали.

      Также в выпуске:

      Малюська жалуется на малюсенькую зарплату.

      Смотрите полний выпуск "Вести.UA" за 13 декабря 2019:

       

      В Кремле дали наглый совет Зеленскому, как правильно жать руку Путину
      сегодня
      740
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Вести.UA
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:15 Почему Малюська сравнивает реформы с сексом: эксклюзивно для 24 канала
      Альона Чернецька 35
      сегодня , 18:31 Убийство Шеремета: доведут ли дело до конца
      Інна Жолобович 224
      сегодня , 17:00 Вбивство Павла Шеремета: військовий музика та лікарка – завербовані російські агенти?
      Артем Овдієнко 2258
      сегодня , 16:08 Как защитить ребенка в интернете: опасности и как их избежать
      Анастасія Можаровська 53
      сегодня , 15:10 "Адмирал Кузнецов" медленно, но уверенно плывет на металлолом
      Злой Одессит 2812
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук