Вести.UA: Какие дебаты на самом деле увидят украинцы. Добкин тоже готовится к дебатам
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 4 апреля – дебаты перед вторым туром президентской гонки уже вошли в историю, хотя еще и не успели состояться. Украинцы точно не знают как будут проходить эти дебаты, но предположения существуют самые невероятные. Добкин очень хочет попасть в партию Зеленского, даже пересмотрел все выпуски "Квартала 95". Однако это ему точно не светит.
Также в выпуске:
Метод Зеленского.
"Звонок другу" от Ляшко и Каплина.
Источник: 24 канал
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