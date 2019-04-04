Вести.UA: Какие дебаты на самом деле увидят украинцы. Добкин тоже готовится к дебатам

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 4 апреля – дебаты перед вторым туром президентской гонки уже вошли в историю, хотя еще и не успели состояться. Украинцы точно не знают как будут проходить эти дебаты, но предположения существуют самые невероятные. Добкин очень хочет попасть в партию Зеленского, даже пересмотрел все выпуски "Квартала 95". Однако это ему точно не светит.

Также в выпуске: Метод Зеленского. "Звонок другу" от Ляшко и Каплина.

Источник: 24 канал