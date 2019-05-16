Вести.UA: Какое название должны иметь политические партии в Украине. Ляшко убегает из страны
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 16 мая – политики старой генерации заговорили о ребрендинге. "Вести.UA" пофантазировали и помогли им в этом. Не секрет, что Ляшко – король дешевого эпатажа в украинской политике, он никому не дает скучать. Но если верить последним соцопросам, партия Валерьевича рискует пролететь на выборах в Раду. Поэтому радикал уже задумался над новой карьерой.
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Источник: 24 канал
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