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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Вести.UA: Какое название должны иметь политические партии в Украине. Ляшко убегает из страны

      Вести.UA 158 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 16 мая – политики старой генерации заговорили о ребрендинге. "Вести.UA" пофантазировали и помогли им в этом. Не секрет, что Ляшко – король дешевого эпатажа в украинской политике, он никому не дает скучать. Но если верить последним соцопросам, партия Валерьевича рискует пролететь на выборах в Раду. Поэтому радикал уже задумался над новой карьерой.

      Также в выпуске:

      Сколько кандидаты в президенты потратили на агитацию.

      Мертвая петля для Каплина.

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      Теги: Новости Украины Олег Ляшко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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