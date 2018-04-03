Вести.UA. Клубничка Луценко. Взвешенные чиновники
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 03.04 – Юрий Луценко слишком увлекся клубничкой. Киевский прокурор Олег Белоус снялся голышом ради 200 тысяч гривен и получил выговор. В украинском фольклоре есть десятки поговорок, которые подчеркивают – все надо делать взвешенно. И все бы ничего, если бы самыми большими ценителями народной мудрости ни были судьи и прокуроры.
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Источник: 24 Канал
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