Вести.UA. Клубничка Луценко. Взвешенные чиновники

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 03.04 – Юрий Луценко слишком увлекся клубничкой. Киевский прокурор Олег Белоус снялся голышом ради 200 тысяч гривен и получил выговор. В украинском фольклоре есть десятки поговорок, которые подчеркивают – все надо делать взвешенно. И все бы ничего, если бы самыми большими ценителями народной мудрости ни были судьи и прокуроры.

Также в выпуске: Непростая жизнь Арсена Авакова. Приключения на свою голову: мэр Сколе строит виселицу.