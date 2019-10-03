Вести.UA: Красноречие Тищенко с журналистами. Украинцы разъяренные на Зеленского
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 3 октября – Николай Тищенко не смог дать ответ журналистам на вопрос об Иловайской трагедии, кто является министром здравоохранения Украины и о формуле Штайнмайера. В украинских городах проходят протесты. Активисты выступают против согласования Украиной текста формулы Штайнмайера и называют это "капитуляцией перед Россией".
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Источник: 24 канал
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