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      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ

      Вести.UA: Красноречие Тищенко с журналистами. Украинцы разъяренные на Зеленского

      Вести.UA 152 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 3 октября – Николай Тищенко не смог дать ответ журналистам на вопрос об Иловайской трагедии, кто является министром здравоохранения Украины и о формуле Штайнмайера. В украинских городах проходят протесты. Активисты выступают против согласования Украиной текста формулы Штайнмайера и называют это "капитуляцией перед Россией".

      Также в выпуске:

      Странное поведение Киви.

      Деньги Шария.

      blog_ava
      Когда начнется отопительный сезон в Украине
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Вести.UA
      Источник: 24 канал
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