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      Вести.UA: Насиров на выборах стал первым с конца. Курьезы на президентских выборах

      Вести.UA 119 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 2 апреля – самый большой неудачник на президентских выборах – Роман Насиров. Экс-глава ГФС занял последнее место, хотя был одним из самых узнаваемых кандидатов. На нынешних президентских выборах украинцы проявили свою фантазию по максимуму. Они не только рисовали непристойности в избирательных бюллетенях, но даже ели их.

      Также в выпуске:

      Луценко облажался в математике.

      Высокопоставленные чиновники и их мамы.

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      Теги: Новости Украины Роман Насиров Вести.UA
      Источник: 24 канал
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