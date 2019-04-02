Вести.UA: Насиров на выборах стал первым с конца. Курьезы на президентских выборах
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 2 апреля – самый большой неудачник на президентских выборах – Роман Насиров. Экс-глава ГФС занял последнее место, хотя был одним из самых узнаваемых кандидатов. На нынешних президентских выборах украинцы проявили свою фантазию по максимуму. Они не только рисовали непристойности в избирательных бюллетенях, но даже ели их.
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Высокопоставленные чиновники и их мамы.
Источник: 24 канал
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