Вести.UA Новая "труба" Украины. Мэр Херсона показал, как отвечать на маразм деда Пини

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 27 декабря – непростым выдался 2019 год для руководителя ГБР Романа Трубы. Как не старался он понравиться новой власти и ее друзьям – завершилось все таки его увольнением. Однако новая глава Ирина Венедиктова, похоже, не совсем будет отличаться от предшественника. Мэр Херсона Миколаенко достойно ответил на маразм Путина.

Также в выпуске: Готовы ли украинцы в случае необходимости выходить на третий Майдан. Съезд КПУ или сторонников маньяков.