Вести.UA Новая "труба" Украины. Мэр Херсона показал, как отвечать на маразм деда Пини
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 27 декабря – непростым выдался 2019 год для руководителя ГБР Романа Трубы. Как не старался он понравиться новой власти и ее друзьям – завершилось все таки его увольнением. Однако новая глава Ирина Венедиктова, похоже, не совсем будет отличаться от предшественника. Мэр Херсона Миколаенко достойно ответил на маразм Путина.
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Готовы ли украинцы в случае необходимости выходить на третий Майдан.
Съезд КПУ или сторонников маньяков.
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