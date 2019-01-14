Вести.UA: Нужна ли Медведчуку пересадка мозга. Закон о сексе
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 14 января – Виктор Медведчук никогда не угадывал с кандидатом, на которого ставить. Выбрал Кучму – Майдан, Януковича – Майдан. Возможно, у Медведчука просто нет мозга? После 11 января страной поползли слухи о письменном согласии на секс и тому подобные бюрократические ужасы. Но есть и ожидания: легкая нажива или длительное воздержание.
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Рада решила вернуться к "стахановщине" и рассмотреть 120 законопроектов за три дня.
Кандидаты в дружины президента – отбор куда тяжелее, чем на должность самого гаранта.
Источник: 24 канал
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