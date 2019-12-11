Вести.UA: О чем Зеленский говорил с Путиным. Бои без правил в Раде

В свежем выпуске программы "Вести.UA"за 11 декабря – во время саммита в Париже Зеленский имел личную встречу с Путиным. А уже на следующий день стало известно, что сериал "Слуга народа" будут транслировать в России. Совпадение? Нет. Нардепы не дают украинцам грустить. Каждый день в Раде новая развлекательная программа.

Также в выпуске: Сколько украинцев хотят уехать заграницу. Премия для себя любимого. Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 11 декабря 2019: