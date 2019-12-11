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      Вести.UA: О чем Зеленский говорил с Путиным. Бои без правил в Раде

      78 Читати новину українською
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA"за 11 декабря – во время саммита в Париже Зеленский имел личную встречу с Путиным. А уже на следующий день стало известно, что сериал "Слуга народа" будут транслировать в России. Совпадение? Нет. Нардепы не дают украинцам грустить. Каждый день в Раде новая развлекательная программа.

      Также в выпуске:

      Сколько украинцев хотят уехать заграницу.

      Премия для себя любимого.

      Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 11 декабря 2019:

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Путин Новости России Вести.UA Владимир Зеленский
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