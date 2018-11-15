Вести.UA. Популистские заявочки Гройсмана. Косяк бизнесмена Косюка
В свежем выпуске "Вести. UA "за 15.11 – Владимир Гройсман довольно неплохо балансирует между БПП и "народнофронтовцами", вполне вероятно, уже вскоре пойдет в самостоятельное политическое плавание, ведь иногда уже проскакивают популистские заявочки. В этом году агрохолдинг Юрия Косюка резко сократил доходы. Оказалось, что виноваты передовые технологии, точнее особый подход бизнесмена к работникам.
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Источник: 24 канал
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