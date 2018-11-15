23:12
15 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Роскосмос" летит на Пандору. Звон Путина
      Вєсті Кремля
      22:26, сегодня
      Вести.UA. Популистские заявочки Гройсмана. Косяк бизнесмена Косюка
      Вєсті.UA
      21:40, сегодня
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, 14 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Вести.UA. Популистские заявочки Гройсмана. Косяк бизнесмена Косюка

      Вести.UA 56 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести. UA "за 15.11 – Владимир Гройсман довольно неплохо балансирует между БПП и "народнофронтовцами", вполне вероятно, уже вскоре пойдет в самостоятельное политическое плавание, ведь иногда уже проскакивают популистские заявочки. В этом году агрохолдинг Юрия Косюка резко сократил доходы. Оказалось, что виноваты передовые технологии, точнее особый подход бизнесмена к работникам.

      Также в выпуске:

      Фавориты Путина в президентских выборах Украины.

      Как украинцы относятся к коррупции в стране – детали в цифрах.

      Теги: Владимир Гройсман Вести.UA
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук