Вести.UA. Популистские заявочки Гройсмана. Косяк бизнесмена Косюка

В свежем выпуске "Вести. UA "за 15.11 – Владимир Гройсман довольно неплохо балансирует между БПП и "народнофронтовцами", вполне вероятно, уже вскоре пойдет в самостоятельное политическое плавание, ведь иногда уже проскакивают популистские заявочки. В этом году агрохолдинг Юрия Косюка резко сократил доходы. Оказалось, что виноваты передовые технологии, точнее особый подход бизнесмена к работникам.

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