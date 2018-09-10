Вести.UA. Порошекно вернулся к классической схеме обещаний. Ляшко наконец пошел в консерваторию

В свежем выпуске "Вести.UA" за 10.09 – если оппозиция еще может отмазаться отсутствием полномочий, то власти приходится изобретать хитроумные способы, как откреститься от невыполненных обещаний. Олег Ляшко пообещал отремонтировать фасад музыкальной академии. Деньги, конечно, пойдут от налогоплательщиков, а пообещал – нардеп. Кроме полезного, то есть пиара, нашлось место и для прекрасного – музыки

Также в выпуске: Валерия Гонтарева ищет новую дорогу в своей карьере. Теперь на оккупированных территориях заправляет не эксперт по курам, а банальный лохотронщик.