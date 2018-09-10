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Вести.UA. Порошекно вернулся к классической схеме обещаний. Ляшко наконец пошел в консерваторию

Вести.UA 27 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 10.09 – если оппозиция еще может отмазаться отсутствием полномочий, то власти приходится изобретать хитроумные способы, как откреститься от невыполненных обещаний. Олег Ляшко пообещал отремонтировать фасад музыкальной академии. Деньги, конечно, пойдут от налогоплательщиков, а пообещал – нардеп. Кроме полезного, то есть пиара, нашлось место и для прекрасного – музыки

Также в выпуске:

Валерия Гонтарева ищет новую дорогу в своей карьере.

Теперь на оккупированных территориях заправляет не эксперт по курам, а банальный лохотронщик.

Теги: Олег Ляшко Петр Порошенко Вести.UA
Источник: 24 канал
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